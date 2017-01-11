مداولات
لمن أكتب؟؟
سما يُوسف
ذات ليلة وبينما كنت لوحدي بدأت أفكر لِم أكتب؟ أو لِمن؟
لم أجد لتساؤلاتي تلك سوى بضع كلمات لم أفهم مغزاها وانقضت الساعات تلو الأخرى ومرت الأيام، وأسئلتي مازالت تتكرر، ليس لها إجابات وازدادت حيرتي وأوراقي تزداد.. ورقة تلو الأخرى.. والصحف التي أنشر فيها تزاحم الرفوف في مكتبتي الصغيرة.
وعدت من جديد لأسأل نفسي لم أكتب؟ أو لمن؟
وهل من قارئ يتابع ما أكتب؟ أو على الأقل يستفيد من خبر أو معلومة! أم أكتب لتفريغ الشحنة داخلي.
وحقيقة فكرت في الاعتزال وأريح قلمي الذي صار مرهقاً وأجمع أوراقي المبعثرة. وأرتب نفسي.
أشياء كثيرة أود ترتيبهـا بداخلي لا أعرف ماهيتها بعد ولكن أشعر بأنها شيء عميق رائع يستهويني والتعبير من خلاله بالكتابة.
وبينما أنا في مرحلة مخاض الفكرة، رجعت ثانية وأسأل نفسي لِمَ تكتبين؟! وماحاجتك للكتابة؟
هل الكتابة معايشة حياتية ونقل لأحداث؟ أم أنها تعايش حسي مع الأحداث؟ أم أنها مجرد رغبة تعترينا؟ أم أننا نكتب ليقال عنا كُـتاب؟ لم أسعَ لهذه الفكرة ولا الشهرة التي يسعى لها الآخرون على أكتاف غيرهم.
وتوصلت إلى أعماق نفسي التي تعشق الكتابة منذ مراحل الدراسة، الكتابة عندي حالة استفزازية لا أستطيع تجاهلها.
أكتب في أي مكان وأي زمان إذا أحسست أنني أريد أن أكتب، قد تأتي هذه الحالة وأنا أود الخلود إلى النوم مما يدخلني في حرج لا أستطيع تلافيه، وقد أكتب ليلاً أو نهاراً، أحيانا أستيقظ منتصف الليل لأكتب عن فكرة لذا (قلمي رفيقي دائماً) ولا أعرف سر الحب الذي بيني وبينه، أكتب وأحب الكتابة لدرجة أشعر بأني أتنفس عبرها وأنها حبيبي الوحيد الذي أشكو له ويسمعني قلوبَا مليِئَه باَلكَلآم ولَكن حُروفهآ مٌشفَره تحتاج لمّن يفك شَفرَتَها.
تسألين لمن تمتبين ؟ أمتبي لقرائك – سيدتي الذين يهمهم ما تكتبين !
غيرك يكتب المقالات الطويلة ليهايط وليهرف بما يعرف وبما لا يعرف !
أما أنت فاكتبي لنا – بارك الله بك وبما تكتبين لنا !
ستجدين – دائما – من يقرأ بوحك ويشاركك همومك ويجد متعة فيما تكتبين ، بيننا غيرك يكتب ليمدح نفسه أولا ، وليهجو قراءه ثانيا ( نثرا وشعرا ) وهنا الفرق ..
غيرك مريض يستحق الشفقة ، وأنت يجد القاريء متعة في قراءة ما تكتبين .. للمدرعمين هياط ونطنطة ، وللكتاب السويين فكر وبوح ..
اليك سيدتي نوع من الهياط الكتابي المكرور :
( أنا هياطي مشهور ، ومدحي لنفسي مقبول ..
وكلما ( أهجو ) زيدا أو عبيدا شعرا أو نثرا ، أزداد نشوة لأنني مجبول على المأزومية ) ..
أما لمن تكتبين ؟ فأنت تكتبين لمحبين ما تكتبين ، من أجل التنوير .. وغيرك يكتب ليغيض القراء ولينفرهم من حب صحيفتهم – ومن غير ليه ..
أنت مقيس وليلى ، وكعنترة وعبلة ، وكالمقداد والمياسة ، وكروميو وجوليت تعلمين الناس الحب .. وغيرك بعلم القراء :
الكره ..
الحقد ..
الجفاء ..
المأزومية ..
الهياط الرباعي ..
الدرعمة ..
النطنطة ..
تأبير النخل في غير وقت التأبير ، وهنا الفرق !