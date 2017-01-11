سما يُوسف

ذات ليلة وبينما كنت لوحدي بدأت أفكر لِم أكتب؟ أو لِمن؟

لم أجد لتساؤلاتي تلك سوى بضع كلمات لم أفهم مغزاها وانقضت الساعات تلو الأخرى ومرت الأيام، وأسئلتي مازالت تتكرر، ليس لها إجابات وازدادت حيرتي وأوراقي تزداد.. ورقة تلو الأخرى.. والصحف التي أنشر فيها تزاحم الرفوف في مكتبتي الصغيرة.

وعدت من جديد لأسأل نفسي لم أكتب؟ أو لمن؟

وهل من قارئ يتابع ما أكتب؟ أو على الأقل يستفيد من خبر أو معلومة! أم أكتب لتفريغ الشحنة داخلي.

وحقيقة فكرت في الاعتزال وأريح قلمي الذي صار مرهقاً وأجمع أوراقي المبعثرة. وأرتب نفسي.

أشياء كثيرة أود ترتيبهـا بداخلي لا أعرف ماهيتها بعد ولكن أشعر بأنها شيء عميق رائع يستهويني والتعبير من خلاله بالكتابة.

وبينما أنا في مرحلة مخاض الفكرة، رجعت ثانية وأسأل نفسي لِمَ تكتبين؟! وماحاجتك للكتابة؟

هل الكتابة معايشة حياتية ونقل لأحداث؟ أم أنها تعايش حسي مع الأحداث؟ أم أنها مجرد رغبة تعترينا؟ أم أننا نكتب ليقال عنا كُـتاب؟ لم أسعَ لهذه الفكرة ولا الشهرة التي يسعى لها الآخرون على أكتاف غيرهم.

وتوصلت إلى أعماق نفسي التي تعشق الكتابة منذ مراحل الدراسة، الكتابة عندي حالة استفزازية لا أستطيع تجاهلها.

أكتب في أي مكان وأي زمان إذا أحسست أنني أريد أن أكتب، قد تأتي هذه الحالة وأنا أود الخلود إلى النوم مما يدخلني في حرج لا أستطيع تلافيه، وقد أكتب ليلاً أو نهاراً، أحيانا أستيقظ منتصف الليل لأكتب عن فكرة لذا (قلمي رفيقي دائماً) ولا أعرف سر الحب الذي بيني وبينه، أكتب وأحب الكتابة لدرجة أشعر بأني أتنفس عبرها وأنها حبيبي الوحيد الذي أشكو له ويسمعني قلوبَا مليِئَه باَلكَلآم ولَكن حُروفهآ مٌشفَره تحتاج لمّن يفك شَفرَتَها.