محمد الرياني

من وجهة نظري أرى أن تسلم معارض السيارات بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة مع كل سيارة يشتريها مواطن أو مقيم وثيقة تعرف قائد السيارة بكل ما يتعلق بأمور المرور من الحقوق والواجبات؛ حتى يكون هذا القائد على بينة، بحيث يعاقب المخالف على فعل اطلع هو عليه تفصيلاً دون أن يطبق عليه شيء يجهله، ومثل هذه القرارات تبرئ ساحة رجال المرور، وإعطاء هذه الوثيقة التي ينبغي أن تكتب باللغات الشائعة إضافة إلى العربية كالانجليزية والفرنسية والألمانية ولغات الآسيويين وغيرهم؛ لأن العمالة جزء من نسيج المجتمع، وينبغي أن يعرفوا النظام لدينا ويتقيدوا به، ولا يُكتفى بهذه الوثيقة وتسليمها فقط، بل لابد أن يوقع عليها قائد السيارة وتكون معه في السيارة أسوة بالرخصة والاستمارة وتعامل معاملة الاثنتين من حيث السؤال، بل يتم اختبار المتقدمين للحصول على الرخصة أو المجددين لها في أسئلة تلك الوثيقة.

مجرد اقتراح أضعه قد يجانبه الصواب، وقد يكون في منتهى الصواب؛ لأن مسائل المرور مسائل شائكة وتحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على أهم ثروة في هذا الوطن وهم أبناؤه.