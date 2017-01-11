الشرقية: حملة مرورية لتوعية قائدي الشاحنات بحواجز الحماية الحديدية

تقوم إدارة مرور المنطقة الشرقية اليوم بحملة مرورية توعوية لقائدي وملاك الشاحنات وذلك من أجل تركيب حواجز حديدية حامية أمام وخلف وجوانب الشاحنات. وذلك إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقال مدير مرور المنطقة الشرقية العميد راشد الهاجري إن الحملة تستهدف قائدي وملاك الشاحنات وذلك من خلال وجود رجال ودوريات المرور في المواقع التي تكثر فيها الشاحنات لتوجيههم بالالتزام بالقرار وتركيب الحواجز بالشاحنات . وأكد أن الحملة تأتي بالتعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور، حيث تفرض هيئة المواصفات على الشاحنات وجود الحواجز والحامي على جميع جوانب الشاحنات لتقي من دخول المركبات الصغيرة تحت الشاحنات عند وقوع الحوادث لا سمح الله. وعن المواقع المستهدفة ذكر العميد الهاجري أنه يكون من خلال وجود الشاحنات في مداخل ومخارج المدن والطرقات السريعة ومحطات البنزين والفحص الدوري والمناطق الصناعية والموانئ، حيث يقوم رجال المرور بتوزيع البروشورات والإرشادات وكذلك تركيب اللوحات الإرشادية لذلك بمدارس تعليم القيادة.

وأهاب بملاك الشاحنات سرعة تركيب الحواجز الحامية على شاحناتهم متمنياً السلامة للجميع، وبين أنه سيتم توزيع 100 ألف منشور على سائقي الشاحنات والمقطورات بالمنطقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٥) صفحة (٦) بتاريخ (١١-٠١-٢٠١٧)