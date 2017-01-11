مستشفى القطيف يناقش «علاج الاعتلالات العضلية العظمية»

افتتح مدير مستشفى القطيف المركزي الدكتور كامل العباد، أمس، مؤتمر الحديث في علاج الاعتلالات العضلية العظمية، وذلك في قاعة الملك عبد الله الوطنية بمحافظة القطيف، بمشاركة مجموعة من استشاريي العظام والتأهيل الطبي، والعلاج الطبيعي، والأشعة وطب الأسرة، وعديد من المختصين من داخل المملكة وخارجها.

وتم خلال جلسات المؤتمر مناقشة بعض الإصابات الرياضية كالركبة، وأحدث طرق زراعة الرباط الصليبي، وطرق منع الإصابة بالقطع للرباط الصليبي، إضافة إلى مناقشة آلام الظهر، وكذلك استعراض الدراسات ذات الاختصاص وأثر الإبر الصينية والعلاج بالحجامة الجافة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٥) صفحة (٤) بتاريخ (١١-٠١-٢٠١٧)