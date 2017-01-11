«غرب الدمام» تغلق وتنذر 214 منشأة

أغلقت بلدية غرب الدمام 55 منشأة، فيما أنذرت وخالفت 159 منشأة، وذلك ضمن حملة رقابية موسعة استمرت شهرين.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فارس العريج أن إدارة صحة البيئة والأسواق بغرب الدمام قامت بحملة رقابية

شاملة بدأت منذ شهرين، تم خلالها زيارة 650 منشأة غير صحية، نتج عنها إغلاق 55 منشأة، فيما تم ضبط 35 منشأة لا تحمل ترخيصاً مهنياً.

ولفت إلى أن عدد المنشآت التي لم تقم بتجديد ترخيصها المهني بلغ 124 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت النظامية 418 منشأة، مبيناً أن البلدية قامت بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والحملة ستكون مستمرة طوال العام بهدف تصحيح أوضاع المنشآت الصحية، وإزالة جميع المخالفات.

وشدد على أن البلدية تعمل على تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية طوال العام، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، ورصد أي مخالفات قد تنتج من أي منشأة، والعمل على معالجتها بشكل عاجل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٥) صفحة (٥) بتاريخ (١١-٠١-٢٠١٧)