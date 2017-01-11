بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبدالعزيز بوتفليقة، مجمل الأحداث على الساحات العربية والإسلامية والدولية.

وبحثا، كذلك، آفاق التعاون بين المملكة والجزائر وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات.

جاء ذلك لدى استقبال الرئيس الجزائري، في القصر الرئاسي في الجزائر أمس، ولي العهد.

ونقل ولي العهد، في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى أخيه الرئيس بو تفليقة الذي طلب من الأمير محمد بن نايف نقل تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين.

وحضر الاستقبال مستشار وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، الدكتور سامي بن عبدالله الصالح.

ووصل ولي العهد، في وقتٍ سابقٍ الثلاثاء، إلى العاصمة الجزائرية، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الجزائرية، الطيب بلعيز، والسفير الصالح، وعددٌ من كبار المسؤولين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٥) صفحة (٣) بتاريخ (١١-٠١-٢٠١٧)