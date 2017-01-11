الأمير مشعل بن ماجد يتسلّم التقرير السنوي لـ «شرطة ومرور جدة»

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، في مكتبه اليوم، التقرير الإحصائي المفصّل للقضايا والحالات الجنائية للعام المنصرم 1437هـ ، الذي قدمه مدير شرطة المحافظة العميد عبدالوهاب بن أحمد العسيري، بحضور مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني.

وأشاد سموه خلال اللقاء بما يقوم به رجال الأمن من أعمال تخدم الوطن والمواطنين واصفاً إياها بالشرف الذي خصه الله بهم دون الآخرين , منوها ًبالنتائج غير المسبوقة لما بُذل في العام السابق، وما يتأمل منهم في العام الحالي، مُثنياً سموه على جهود العميد العسيري وزملائه من رجال الأمن بالمحافظة .

واطلع محافظ جدة على التقرير الذي تضمن الجهود التي قامت بها شرطة محافظة جدة من واقع معالجة القضايا الجنائية عبر مراكز الشرط والنقاط الميدانية والمهام المُنفذة، وكذلك الحملات الأمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل ما أسفر عنه إنخفاض معدلات الجريمة بنسبة 8 % كنسبة عامة، مقارنة مع ما تحقق خلال الأعوام السابقة في الحوادث المعلومة لجميع تصنيفات الحوادث بتقسيماتها الخمس، حيث كانت نسبة المعلوم 92 % لجميع القضايا.

كما اشتمل التقرير على إحصاءت وأرقام لما تم ضبطه من مخالفي نظام الإقامة لعام 1437هـ، إذ بلغ عدد المقبوض عليهم من قِبل شرطة جدة مع بقية الجهات المساندة 229279 مخالفاً،، وتم معالجة ظاهرة التسول بضبط 4124 لكلا الجنسين، فيما بلغ عدد من تم ضبطه من الباعة الجائلين والغسالين 2357 مخالفا، وبلغ عدد الحملات المشتركة 96 حـملة، و 314 حمله لشرطة المحافظة. كما تطرق التقرير إلى الدور الفاعل في عميلة انخفاض المعدل العام للجريمة بالمحافظة، الذي يأتى من خلال استمرارية الحملات الأمنية التي تقوم بها شرطة المحافظة وفق خطط مدروسة، وآلية مُقننة من شأنها الوصول لتلك النتيجة. وأكد العميد العسيري من جانبه أن ما تم الوصول إليه من نتائج كان بفضلٍ من الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ، لرجال الأمن من إمكانات سهّلت عليهم ملاحقة المجرمين، واستباق الجريمة قبل وقوعها وفق منظومة من التقنيات العالية، وأحدث ما توصل إليه العلم من دراسات، منوهاً بدعم ومتابعة سمو محافظ جدة، وباهتمام معالي مدير الأمن العام وكذلك الإشراف المباشر من قبل مدير شرطة منطقة مكة المكرمة.

كما تسلّم محافظ جدة، في مكتبه أمس، التقرير السنوي لإدارة مرورالمحافظة، الذي قدّمه مديرإدارة مرور جدة العميد سليمان بن عبدالله الزكر، بحضور مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها إدارة مرور محافظة جدة بهدف نشرالوعي والسلوك المروري لدى قائدي المركبات، مؤكداً أهمية تطبيق الأنظمة المرورية، التي تُساهم في المحافظة على الأرواح، والممتلكات.

واشتمل التقرير على إحصاءات رُصدت خلال الفترة من شهر محرم إلى شهر ربيع الأول للعام الجاري، ومقارنتها بنفس الفترة من العام 1437 هـ، بمعدل 25 %، حيث سجّلت انخفاضاً في حوادث الوفيات والإصابات، وذلك عقب تطبيق خطة مرورية في المحافظة ركزت على محورين رئيسين هما: المحور الهندسي، ومحور الضبط المروري، ولضمان نجاح الخطة المرورية تم تحديد المواقع التي تشكل خطراً على السلامة المرورية ودراستها ومعالجتها، من خلال تعاون شركاء المرور في السلامة المرورية .

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٥) صفحة (٦) بتاريخ (١١-٠١-٢٠١٧)