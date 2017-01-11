تسليم كسوة شتوية وحقائب صحية لـ 5 آلاف سوري في الأردن

وزّعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مساعدات إغاثية على 1119 أسرة سورية لاجئة في محافظتي إربد والمفرق الأردنيتين بإجمالي 5562 مستفيداً.

وارتبط التوزيع بالمحطتين الـ 45 والـ 46 لبرنامجي الحملة «شقيقي دفؤك هدفي 4» و«شقيقي صحتك غالية».

وتشمل المساعدات بطانيات و»كنزات» و»جاكيتات» وقبعات رأس وقطعات شتوية أخرى لمختلف الأعمار، فضلاً عن «الحقيبة الصحية» التي تضم مواد النظافة الأساسية اللازمة للأُسر.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة، الدكتور بدر السمحان، أنها ستستمر «من خلال هذه المشاريع في مساعدة آلاف الأسر السورية اللاجئة (في دول الجوار السوري) والنازحة في الداخل السوري». وأكد في تصريحٍ له «جرى وضع برنامج عمل أعِدَّ خصيصاً لهذه البرامج المتعددة لضمان تقديم المساعدات الإغاثية لأكبر قدر ممكن من الأشقاء السوريين».

ونوَّه السمحان بالأثر الإيجابي للمشاريع الإنسانية المتعددة، التي تطلقها الحملة، على السوريين «خصوصاً أن المنطقة التي يوجدون فيها تُعرَف ببرودة الجو حيث تصل الحرارة لما دون الصفر المئوي، مما يتطلب مضاعفة الجهود للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية بوقايتهم من الظروف المناخية القاسية».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٥) صفحة (٣) بتاريخ (١١-٠١-٢٠١٧)