عون يبحث مع الطريفي والقصبي تعزيز العلاقات ثقافياً واستثمارياً

بحث رئيس لبنان، العماد ميشال عون، ووزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات الإعلامية والثقافية وسبل تعزيزها. واستقبل عون، في مقر إقامته بالرياض أمس، الوزير الطريفي.

وحضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (الوزير المرافق)، ورئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع، بندر بن محمد عسيري، ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي، الدكتور عبدالمحسن بن فاروق إلياس، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، المستشار وليد بن عبدالله بخاري. فيما حضر من الجانب اللبناني وزير الدولة للشؤون الرئاسية، بيار رفول، والسفير لدى المملكة، عبدالستار محمد عيسى.

إلى ذلك؛ بحث عون ووزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإبراز الفرص التجارية بينهما.

وتمنى القصبي، الذي استقبله الرئيس اللبناني في مقر إقامته أمس، التوفيق والنجاح للعماد عون ومزيداً من التقدم والازدهار للجمهورية اللبنانية.

وحضر الاستقبال الوزير الدكتور إبراهيم العساف، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية، عبدالرحمن الحربي، والمستشار وليد بخاري. فيما حضر من الجانب اللبناني الوزير بيار رفول والسفير عبدالستار عيسى.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٥) صفحة (٢) بتاريخ (١١-٠١-٢٠١٧)