اختير خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام، نظير عنايته بخدمة الحرمين وقاصديهما واهتمامه بالسيرة النبوية ودعمه مشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية، إلى جانب سعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية.

أعلن ذلك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ 39 لهذا العام 1438هـ – 2017م في فروعها الخمسة.

والفيصل هو الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية ورئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٥) صفحة (٣) بتاريخ (١١-٠١-٢٠١٧)