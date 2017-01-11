وزراء سعوديون يلتقون نظراءهم اللبنانيين

اجتمع وزراء سعوديون بنظرائهم اللبنانيين أمس في الرياض لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وبحث وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الإعلام اللبناني، ملحم رياشي، العلاقات بين البلدين وعدداً من المواضيع المشتركة.

وحضر لقاءهما رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بندر بن محمد عسيري، ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي، الدكتور عبدالمحسن بن فاروق إلياس.

فيما بحث وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، رائد خوري، الفرص الاستثمارية بين البلدين خصوصاً في المجال الزراعي وتطوير الصناعات الغذائية.

والتقى الوزيران في قصر الملك سعود، في حضور وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية، عبدالرحمن الحربي.

بينما بحث وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ووزير التربية والتعليم العالي اللبناني، مروان حمادة، المواضيع ذات الاهتمام المشترك في الشأن التعليمي، خلال لقاءٍ في قصر المؤتمرات.

في حين بحث وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، المواضيع ذات الاهتمام المشترك خصوصاً في المجالات الاقتصادية والمالية وسبل تطويرها، في لقاءٍ في قصر الملك سعود.

وحضر اللقاء وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية، الدكتور سليمان التركي.

إلى ذلك؛ بحث نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد بن مزيد التويجري، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، رائد خوري، جملة من المواضيع ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، في لقاءٍ حضره وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية، الدكتور سالم آل قظيع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٥) صفحة (٢) بتاريخ (١١-٠١-٢٠١٧)