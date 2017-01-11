«أمانة الشرقية» تعتزم نقل السوق الشعبي من العزيزية إلى شاطئ نصف القمر

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية نقل السوق الشعبي من منطقة العزيزية إلى شاطئ نصف القمر، وذلك تقديراً ودعماً للأسر المنتجة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن بلدية الظهران أعدت مساحة كافية للسوق في موقعه الجديد الذي يتضمن مواقف للسيارات ومداخل ومخارج للسوق بشكل ميسر، مع مراقبة يومية للمنتجات المعروضة، ومنع الأجانب من العمل في السوق.

وأضاف الصفيان أن البلدية أعدت حاويات للنظافة وفريقاً من العمالة للنظافة طوال فترة السوق لمنع تكدس النفايات، واشترطت أمانة المنطقة الشرقية أن يكون صاحب البسطة سعودي الجنسية.

وأشار إلى أن السوق يعد من الأسواق القديمة في المنطقة الشرقية، ويرتاده عديد من زوار شاطئ نصف القمر والمنطقة الشرقية، ويحتوي السوق على منتجات المنطقة الشرقية التراثية القديمة، مشيداً بتعاون جهود الشرطة والمرور في السوق، ودورهما الكبير في الحفاظ على الممتلكات وتنظيم المتسوقين أثناء الدخول والخروج.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٥) صفحة (٥) بتاريخ (١١-٠١-٢٠١٧)