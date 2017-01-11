الأمير خالد الفيصل لطلاب هارفارد: الإسلام دين وسطية ومحبة وسلام

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مكتبه بجدة عددا من طلاب جامعة هارفارد الأمريكية يمثلون 14 دولة.

وخلال اللقاء أكد أمير منطقة مكة المكرمة في حديثه للطلاب أن الدين الإسلامي دين وسطية ومحبة وسلام، وينبذ التطرف والإرهاب بكل أشكاله، منوها إلى الجهود التي بذلتها الدولة لمحاربته واستئصاله.

واستعرض الأمير خالد الفيصل النهضة التي شهدتها المملكة منذ تأسيسها وحتى اليوم والتحول الكبير الذي شهده المجتمع في جوانب التنمية والمعرفة، كما استمع الوفد إلى نبذة عن تجربة إمارة منطقة مكة في التنمية.

يذكر أن وفد الجامعة يزور منطقة مكة المكرمة ويطلع على الجوانب التنموية والتاريخية في عدد من مدنها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٥) صفحة (٥) بتاريخ (١١-٠١-٢٠١٧)