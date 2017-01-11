وجَّه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بمنح نوط الشجاعة إلى جميع رجال الأمن الذين شاركوا في المهمة الأمنية التي تم تنفيذها صباح السبت الماضي في حي الياسمين في مدينة الرياض للقبض على المطلوب طايع بن سالم يسلم الصيعري.
في السياق نفسه؛ وجَّه ولي العهد بترقية 3 من رجال الأمن المشاركين في المهمة استثنائياً إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية؛ تقديراً لما أظهروه من عزيمة عالية ومهنية وانضباط في تنفيذ مهامهم الأمنية للسيطرة على المطلوب الصيعري، والمدعو طلال بن سمران الصاعدي، والدقة والسرعة في مواجهتهما ببسالة وشجاعة وإقدام، مما حال دون تمكينهما مما كانا يخططان لتنفيذه من عملٍ إرهابي.
ولي العهد يوجِّه:
نوط الشجاعة للمشاركين في «عملية الياسمين» .. وترقية استثنائية لـ 3 منهم
وجَّه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بمنح نوط الشجاعة إلى جميع رجال الأمن الذين شاركوا في المهمة الأمنية التي تم تنفيذها صباح السبت الماضي في حي الياسمين في مدينة الرياض للقبض على المطلوب طايع بن سالم يسلم الصيعري.
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ولي العهد يوجِّه: نوط الشجاعة للمشاركين في «عملية الياسمين» .. وترقية استثنائية…
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أحيي الوطن وقياداته على هذا التكريم لهؤلاء الأبطال الشجعان وأحيي وليَّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحبَ السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على هذا التوجيه الوطني، ولكم تمنَّيتُ في معرض هذا الخبر عن هذا التوجيه الكريم أنَّ واس أو صحيفة الشرق قد كرَّمتْ أولئك بذكر أسمائهم ليعرفها المواطنون ويشيدوا بهم في حواراتهم وفي كتاباتهم وفي أشعارهم، وبهذه المناسبة أنقل مشاعري تجاه من عرفتُ من بينهم وهو البطل الشجاع العريف جبران العواجي:
أُنَاجِي مَنْ أُنَاجِي إِذْ أُنَاجِي
بِشِعْرِي غَيْرَ جُبْرَان العُوَاجِي؟
هو البطلُ الذي بالرُّوحِ يحمي
من الإرهابِ من للأمنِ راجِي
هو البطل الذي لاقى عدوّاً
تدجَّج بالسِّلاحِ وبالهياجِ
فأقدمَ حيثُ أقدم مستعيناً
بقلبٍ لا يزحزحُ بالمِزاجِ
ولكن روحه تسمو لمجدٍ
يكون له بدنياه كتاجِ
ليحميَ موطناً ما كانَ يوماً
يداهِنُ أو يخاتل أو يداجِي
قد انتهجَ الشَّريعةَ دونَ زيفٍ
يحوِّرُها لتمريرِ الأحاجِي
بذلكَ عاشَ جُبْرانٌ بهديٍ
يحرِّكُ ساعديه بلا ارتجاجِ
ويملأ قلبَه نوراً تجلَّى
له ببصيرةٍ تجلو الدياجِي
فما اهتزَّتْ جوانحُه بخوفٍ
وما نحَّى البطولةَ باخْتِلاجِ
هو البطلُ الذي أمسى مثالاً
سَمَا فوقَ التوهُّج واللِّجَاجِ
فكلُّ مواطنيه بلا جدالٍ
به افتخروا فعاشوا بابتهاجِ
يتبع في التعليق الثاني:
التعليق الثاني استكمال القصيدة أعلاه:
به وطني ارتوى عزماً وحزماً
أبو فهدٍ رعاه بانتهاجِ
فأصبحَ نهجُه في الأمنِ مسعى
وجُبْرانٌ به بعضُ النتاجِ
بلادٌ أخرستْ أبواقَ فكرٍ
تطرَّفَ مستفيضاً بالتَّهاجِي
فبئسَ منظِّروه رؤىً بزيفٍ
بدَا بوجوههم مثل السَّنَاجِ
فلم تفلحْ مناصحةٌ وصبرٌ
عليهم بالتَّراجع والعلاجِ
أُتِيْحَتْ فُرْصَةٌ لَهُم انْتِشالاً
وَتَوْعِيَةً تُخَطِّطِ لانْدِمَاجِ
فَلَو عَلِمُوا بِأَنَّ الأَمْنَ دِيْنٌ
وَأَنَّ الدِّيْنَ أَمْنٌ كَالرِّتَاجِ
لَمَا انْسَاقُوا وَرَاءَ الفُرْسِ زَيْفاً
وَأَخْفَوا دَاعِشاً بِدُجُى العَجَاجِ
لِيَخْسَأ َمَنْ يَظُنُّ الخَوْفَ يَحْمِي
غِوَايَتَهُمْ وَمَنْ لِلْغَيِّ رَاجِي
رِجَالُ الأَمْنِ فِي وَطَنِي عُيُونٌ
تُرَاقِبُ أَمْنَه دُونَ احْتِيَاجِ
قِلاعٌ حُصِّنُوا بِالعَزْمِ حَزْماً
وَلَيْسُوا مِثْلَ بَلُّورِ الزُّجَاجِ
بِمَوطِنِنَا لِذَلِكَ أَلْفُ أَلْفٍ
وَشَعْبٌ مِثْلَ جُبْرَانِ العِوَاجِي