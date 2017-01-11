وجَّه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بمنح نوط الشجاعة إلى جميع رجال الأمن الذين شاركوا في المهمة الأمنية التي تم تنفيذها صباح السبت الماضي في حي الياسمين في مدينة الرياض للقبض على المطلوب طايع بن سالم يسلم الصيعري.

في السياق نفسه؛ وجَّه ولي العهد بترقية 3 من رجال الأمن المشاركين في المهمة استثنائياً إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية؛ تقديراً لما أظهروه من عزيمة عالية ومهنية وانضباط في تنفيذ مهامهم الأمنية للسيطرة على المطلوب الصيعري، والمدعو طلال بن سمران الصاعدي، والدقة والسرعة في مواجهتهما ببسالة وشجاعة وإقدام، مما حال دون تمكينهما مما كانا يخططان لتنفيذه من عملٍ إرهابي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٥) صفحة (١) بتاريخ (١١-٠١-٢٠١٧)