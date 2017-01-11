المملكة تدين تفجيرات في أفغانستان

عبّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أمس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدَيْن للتفجير المزدوج الذي وقع بالقرب من البرلمان الأفغاني في كابول والتفجير الذي وقع في إقليم هلمند (جنوب أفغانستان).

وأسفرت التفجيرات عن سقوط العشرات بين قتلى وجرحى.

وقدّم المصدر في وزارة الخارجية تعازي المملكة إلى أسر الضحايا وجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة حكومةً وشعباً، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٥) صفحة (١) بتاريخ (١١-٠١-٢٠١٧)