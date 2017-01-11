لقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما استقبالاً حافلاً من قبل حشد من آلاف الأشخاص في شيكاغو، لدى إلقائه خطابه الأخير، الثلاثاء بعد ثمانية أعوام له في الرئاسة.

وقال أوباما موجها كلمته للشعب الأمريكي “الليلة حان دوري لأقول شكرًا”، مخاطبًا الشعب الأمريكي، بمن في ذلك أولئك الذين اتفقوا معه أو الذين عارضوا سياساته.

وأضاف “كل يوم كنت أتعلم منكم. لقد جعلتموني رئيسًا أفضل وجعلتموني رجلاً أفضل”.

وشدد أوباما على أنه ما زال يؤمن بقدرة عامة الناس على إحداث التغيير.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة هي اليوم “أفضل وأقوى” مما كانت عليه عندما اعتلى السلطة قبل ثمانية أعوام.

وأوضح أوباما في خطابه الأخير إلى الأمة قبل أن يسلم السلطة الأسبوع المقبل إلى دونالد ترامب “أن التحدي الديموقراطي يعني إما أن ننهض كلنا أو أن نسقط كلنا”، داعيًا الأميركيين إلى الوحدة “أيًا تكن اختلافاتنا”، مع إقراره في الوقت نفسه بأن العنصرية لا تزال “عاملاً تقسيميًا” في المجتمع الأمريكي.