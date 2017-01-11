نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، ببالغ الحزن والأسى، نخبة من أبناء الإمارات الأبرار الذين قضوا نحبهم مساء الثلاثاء، جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار في أفغانستان.

ودعا رئيس الإمارات الشيخ خليفة بالرحمة والمغفرة للشهداء محمد علي زينل البستكي وعبدالله محمد عيسى عبيد الكعبي وأحمد راشد سالم علي المزروعي وأحمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي وعبدالحميد سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

وأمر الشيخ خليفة ، في بيان لوزارة شؤون الرئاسة، بتنكيس الأعلام في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في جميع أرجاء الدولة لمدة ثلاثة أيام “تكريما لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الإنسانية”.