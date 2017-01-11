تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، مع مقاطع فيديو وصور للتعذيب طفلة على يد والدها، وادعاءات حساب في “تويتر”، بأنها وقعت في مكة المكرّمة.

ونشر حساب في “تويتر” حمل اسم ” أم تريد بنتها بحضنها” خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو تظهر تعذيب رضيعة؛ متهمة والدها الذي يسكن في مكة المكرّمة، حسب دعواها.

وقالت المغرِّدة إنها (سورية الجنسية) والأب (سعودي)، وإنه تولى حضانة الطفلة وعمرها شهر واحد، وبدأ في تعذيبها وتهديد والدتها بالمقاطع.

وطلب المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ من المغرّدة التواصل معه للحصول على المعلومات واستكمال الإجراءات النظامية.