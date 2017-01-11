نجاة رجل أمن من طلقات نارية بالدمام

نجا رجل أمن بالمنطقة الشرقية، من أعيرة نارية أطلقه عليه مجهولين، مساء أمس الثلاثاء، بحي الفيحاء بمدينة الدمام، وذلك أثناء توقفه بمركبته الخاصّة وهو يرتدي ملابسه المدنية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي انه وعند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم أمس الثلاثاء باشرت شرطة الدمام بلاغاً عن تعرض رجل أمن لإطلاق نار من مجهولين أثناء توقفه بمركبته الخاصة وهو يرتدي ملابسه المدنية بحي الفيحاء بمدينة الدمام مما نتج عنه تلفيات بالمركبة وعدم تعرضه أو أي من المارة لأذى ولله الحمد، حيث تم استكمال إجراءات الضبط الجنائي لهذه الجريمة والشروع في التحقيق فيها لتحديد دوافعها والمتورطين فيها