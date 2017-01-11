مقتل وافد في مضاربة جماعية

لقي مقيم فلبيني مصرعه؛ فيما أُصيِّب آخر، في مضاربة جماعية إثر خلاف وقع بين مجموعة من الجالية الفلبينية، تطور إلى عراك ومشاجرة عنيفة، بإحدى الشركات في محافظة بيش.

الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني؛ قال إنه ورد بلاغاً إلى شرطة محافظة بيش من قبل العمليات بمقتل وافد آسيوي يعمل بإحدى الشركات بالمحافظة، وجدوه عند وصولهم إلى الموقع مسجى بدمائه إثر تعرضه لعدة طعنات بآلة حادة.

وأضاف: تمكنت الشرطة من العثور على منفذ الجريمة، واتضح أنه وافد ثلاثيني من بني جلدته، عثر بحوزته على أداة الجريمة. ولا تزال التحريات مستمرة، وأحيلت القضية إلى جهة الاختصاص.