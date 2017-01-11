لقى شابان مصرعهما ظهر اليوم؛ أثر حادث وقع بين دراجة نارية، وسيارة من نوع “كورلا” في الجبيل الصناعية بالقرب من متوسطة الخليج في حي الفناتير.

وفي التفاصيل، بينما كان الشابين يقودان دراجتيهما النارية بسرعة عالية، احتكت بسيارة كورلا، ونتج عن التصادم قذف الدراجة النارية على مسافة بعيدة من موقع الاحتكاك، حيث شوهدت أشلاء الشابين بالشارع في مشهد مأساوي مروع.

وتواجدت دوريات المرور، والأمن الصناعية التابع للهيئة الملكية والاسعاف بالموقع لجمع أشلاء الشابين، وإقفال الطرق حول موقع الحادث الذي شهد تجمع للمارة .