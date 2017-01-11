المركز الوطني للزلازل: لم نرصد أي قراءة لهزة أرضية في الجبيل

نفى رئيس المركز الوطني للزلازل والبراكين م. هاني زهران الشائعات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول حدوث هزة أرضية في المنطقة الشرقية، وفي الجبيل والنعيرية تحديداً.

وقال : ” لله الحمد لا وجود لما يدعو للقلق والمركز لم يرصد أي قراءة لهزة أرضية في الجبيل أو في النعيرية أو أي جزء من المنطقة الشرقية”.

وناشد م. زهران مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نقل مثل هذه الأخبار لما لها من أثر نفسي على الناس.

وكانت وسائل التواصل الاجتماع في الجبيل تحديداً قد تناقلت أنباء عن حدوث هزة أرضية وقعت شمال مدينة الجبيل الصناعية مع جزء من محافظة النعيرية.