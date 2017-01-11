أمانة الأحساء: ضبط عمالة تُسوّق – مواد محظورة – في مركبة

كشف المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل عن أن الأمانة وتواصلاً لحملاتها التفتيشية الصحية المجدولة ضبطت عمالة من الجنسية الآسيوية تقوم ببيع وتوزيع مواد محظورة ( السويكة ،البان الهندي ، التنباك ) بواسطة مركبة معدة بطريقة تقليدية وفي ظروف بيئية ملوثة بحيث يتم مزج مكونات مجهولة ولاتحمل أي بيانات تصنيع وكل ذلك يتم في داخل المركبة ، وفق ما أفاد به رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم.

وأشار إلى أنه تم حجز المركبة ومصادرة وإتلاف المضبوطات وتطبيق الإجراءات الجزائية بحق المخالفين.

ولفت إلى أن لهذه المواد المحظورة مخاطر واضرار صحية على الإنسان، وكذلك ماتسببه من تشويه بصري للبيئة ومظهر غير حضاري بالتصبغات الملونة على أرصفة الطرقات وغيرها.

من ناحية أخرى، امتداداً لخطط الأمانة في المتابعة الرقابية والتصحيحية للمنشأت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة تتواصل حملات وكالة الخدمات في الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية وفق الخطط المجدولة للعام الحالي 1438هـ عبر الفصول الزمنية المحددة لذلك ، حيث أفاد مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور إبراهيم الشبيث أنه ومن ضمن الخطط المسبقة لفرق المتابعة الصحية في الأمانة ، فقد تم تخصيص خطة سنوية تتضمن القيام بحملات تفتيشية مستمرة يتم التركيز فيها على تكثيف جولات الرقابة على منشأت الصحة العامة ومنافذ تحضير وبيع وتداول الأغذية وتأثرها حسب فصول السنة ، إضافة إلى الأنشطة الصحية الأخرى ، وذلك لضمان سلامة مايُقدم من أغذية وكذلك سلامة قاصدي تلك المنشأت والعاملين في محلات الصحة العامة.

يُشار إلى أن أمانة الأحساء خصصت وسائل تواصل عدة لتلقي ملاحظات وبلاغات المواطنين والمقيمين عبر ( الرقم المباشر “940″ ، الرقم الموحد 920011050 ، قناة التواصل الإجتماعية” الواتس آب” 0548368888″