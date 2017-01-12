مشراق
فائق منيف
الرد الرزين على رفع سعر البنزين
يقول الخبر الذي نشر في أحد الصحف المحلية 2015 «إن السعودية أبلغت صندوق النقد الدولي الذي رفع الدعم عن الوقود في تقرير صدر أخيراً، بأن قرار الرفع مؤجل حتى يتم الانتهاء من النقل العام في البلاد». الخبر قديم، لكن لم يكتمل تنفيذ ما جاء فيه حتى الآن، وصفت هذا الرد الحكومي بالرزين؛ لأن رفع الدعم عن الوقود يتطلب توفير بدائل للمواطن يمكنه استخدامها لتجنب تكاليف بنزين السيارة التي يضطر لركوبها لقضاء كل حاجاته. فليس بإمكانه مثلا، الوقوف في محطة باص بجانب منزله، ثم ركوبه إلى أقرب محطة مترو ليأخذه إلى عمله. وليس بإمكانه مثلا ركوب دراجة لو كان عمله قريبا لعدم تهيئة الشوارع بمسارات تحمي راكبي الدراجات الهوائية والنارية. وليس بإمكانه المشي لقضاء حاجة قريبة عندما يساعد الطقس على ذلك، فلا خطوط عبور ولا إشارات ضوئية ولا أرصفة لكل الشوارع تحمي المشاة من خطر تهور السائقين. وإن رغب في السفر خارج المدينة فليس أمامه إلا خيار الطائرة أو تجشم وعثاء السفر يمر فيها بمحطات لا تشجع رداءتها على المكوث والاستراحة فيها.
كل ذلك ليس ذنب المواطن، هو أخطاء أجهزة حكومية عجزت عن توفير منظومة نقل شاملة وفاعلة في وطن يعد ثاني أكبر الدول العربية مساحة والثاني عشر عالميا، وعلى هذه الأجهزة تصحيح أخطائها قبل تحميل تبعاتها على كتف المواطن.
ارى اننا نهرب للحلول السهله كفرض الرسوم والضرايب على المواطنين….!
طيب وبعد ان نستكمل فرض الضرايب والرسوم على المواطن وباعلى نسبتها…هل ستنحل المشكله ؟
واذا لم تنحل المشكله ..اي مشكلة النقل العام الشامل…فهل سنرفع اسعار البنزين حتى نصبح الدوله رقم واحد في اسعار الطاقه من اجل ان نقلل من استخدام السيارات ؟
وهل من ظن ان رفع اسعار البنزين والوقود كافه يصدق فعلا اننا سنقلل من استخدام السيارات وبالتالي يقل استهلاك البنزين ؟….ابتسم
ثم حين تصبح رواتب المواطنين كلها رسوم وضرايب او بالكاد تكفيها كيف نضع رسوم وضرايب جديده ؟……ابتسم