دراسة: الطرق التفاعلية في التدريس تتفوق بـ 25 % على الطرق التقليدية

كشفت دراسة مسحية ميدانية حديثة على طلاب مدارس قطاع التعليم بالخبر، عن تفوق التدريس بالبرمجية الإلكترونية التفاعلية في التعليم بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بطريقة التعليم التقليدية.

وأوضح مدير مكتب تعليم الخبر سعيد القحطاني، أنه تم تشكيل فريق من تعليم الخبر للدراسة البحثية التي خصصت لمعرفة «أثر البرمجية الإلكترونية التفاعلية في تعليم اللغة العربية» على طلاب الصف الأول المتوسط.

وأشار إلى أن الفريق طبق الدراسة، خلال فصلٍ دراسيٍّ، على عينة من طلاب الصف الأول المتوسط في بعض مدارس قطاع الخبر الحكومية والأهلية، حيث تم تطبيق درس نموذجي على عينة الدراسة باستخدام الطريقة التقليدية في التدريس وعلى عينة أخرى بالطريقة التفاعلية الحديثة.

وقال القحطاني إن النتائج أشارت إلى وجود فوارق إحصائية دالة بين نتائج الطريقة التقليدية والحديثة لصالح الطريقة الحديثة، كما أكدت الدراسة بأن استخدام الطريقة التفاعلية الحديثة في التدريس تحقق نتائج إيجابية على مستوى التحصيل وضبط سلوك الطلاب ومشاركتهم الفاعلة والتواصل مع المعلم.

إلى ذلك أشار رئيس الفريق المشرف التربوي بمكتب التعليم، محمد البواردي، إلى أن الدراسة البحثية أوصت باعتماد الطريقة الحديثة كأسلوب في تدريس اللغة العربية في المرحلة المتوسطة وضرورة توفير الأجهزة والمواد التعليمية المبرمجة في المدارس الحكومية وتعزيز استخدامها وتوفير برمجيات حاسوبية تعزز التعلم الذاتي لدى الطلاب.

ومع إعلان نتائج الدراسة كرم مدير مكتب التعليم بالخبر الفريق المكوَّن من حامد المغربي وعلي الغنمي وعبدالله بيومي، ورئيس الفريق المشرف التربوي بمكتب التعليم، محمد البواردي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٦) صفحة (٤) بتاريخ (١٢-٠١-٢٠١٧)