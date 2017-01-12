برامج تدريبية لكرسي محمد بن نايف لمنسوبي أمن حائل

قدَّم كرسي محمد بن نايف للدراسات الأمنية في جامعة حائل ضمن أنشطته التي تهدف لخدمة الأمن والمجتمع، سلسلة من البرامج التدريبية والثقافية لمنسوبي الأجهزة الأمنية في منطقة حائل، وذلك على هامش مذكرة التعاون بين الكرسي واللجنة الأمنية في منطقة حائل.

وأكد المشرف على الكرسي الدكتور خالد بن سليم الحربي، أن الكرسي يحظى بدعم لا محدود من ولي العهد، وبمتابعة ودعم كبير من مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم. مشيرا إلى أن الكرسي يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تخدم الأمن والمجتمع وترتبط برسالة الجامعة المتمثلة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وبيّن الدكتور الحربي أن لدى الكرسي خطة عمل سنوية تتضمن أكثر من خمسة وعشرين برنامجًا علميًا وثقافيًا وتدريبيًا بتوجيه من معالي مدير جامعة حائل لتنفيذها خلال هذا العام الهجري 1438هـ.

يُذكر أن البرامج التدريبية والثقافية لمنسوبي الأجهزة الأمنية في منطقة حائل تستمر أربعة أشهر اعتبارًا من 1 ربيع الآخر الجاري، ونفذ الكرسي يوم الإثنين دورة تدريبية بعنوان (الضوابط القانونية للعمل الأمني) تستمر ثلاثة أيام وبمعدل 12 ساعة تدريبة، وتهدف إلى تطوير المعارف القانونية للعاملين في الأجهزة الأمنية بمنطقة حائل، وقدمها مدير إدارة الشؤون القانونية للأمن العام في منطقة حائل العقيد الدكتور إبراهيم بن سطم العنزي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٦) صفحة (٥) بتاريخ (١٢-٠١-٢٠١٧)