حديث الأطباء
حسن الخضيري
صحتنا تسبق الأمريكان والكنديين
بعض المغرضين لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب بل ويتناقلون الأخبار المفرحة بتندر والمحزنة بشماتة وليس أدل على ذلك من تناقل خبر تصنيف منظمة الصحة العالمية للنظم الصحية حول العالم للعام 2000م، مستكثرين المرتبة (26) لبلدي عالمياً وتقدمها على النظام الصحي الكندي (30) والأمريكي (37).
صحيح أن التقرير أصبح لاحقا مثل بيضة الديك، لم يصدر بعده آخر ولم تنشر معايير التقييم، لكن هذا لا يعطيهم الحق في إفساد فرحتنا بالإنجاز، محتجين بأن الخدمات لدينا ينقصها كثير (خدمات كبار السن، خدمات المعاقين، خدمات التأهيل، المواعيد للحالات الطارئة، والأسرة وغيرها..).
بعضهم «قد النملة ويعمل أكبر عملة»، فبعد أن التم المتعوس على خائب الرجاء صاحب الخبر عديد الرسائل الإلكترونية تتندر على الترتيب وعلى الأوضاع الصحية، ولا غرابة في تصرفات بعضهم، فديدنهم «زامر الحي لا يطرب» متناسين أن «الحلوة إن جلست تبان وإن قامت تلحقها الأعيان»، هذا الهجوم ونحن متقدمون فكيف لو كان مركزنا فوق الخمسين أو جاوز المئة بعشرين، لكن تعودنا من بعضهم على هذه الفعال «يا مرتجي السمنة من شحم النملة عمرك ما تلقى حتى قملة» بل إن تناول الإنجازات الصحية لدينا أصبح يهاجم دون فهم أو روية!، لذا وجب تجاهلهم والمضي قدما نحو التطور والتميز ونتركهم «فمجنون يضرب في ميت لا الأول داري ولا الثاني حاس به»، ولا نقول لمثل هؤلاء إلا «جارك اللي قدامك واللي وراك لو ما شاف وجهك يشوف قفاك» ونذكرهم بأنه «إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي» ونقول لصحة بلدي «ما في أحد بجمالك وهندامك السعد ماشي قدامك» ولنتذكر جميعا أن بلادي بلاد بني حسن ماء وخضرة ووجه حسن.
اعتقد والله واعلم انك اجبت في ثنايا مقالك فلم يصدر بعد هذا التقرير تقرير واعتقد ان هذا التقرير مثل ما حدث بفوز قطر بتنظيم كاس العالم وفضح الامر بعد ذلك كيف .
وكان عليك ربط مقالك برابط المنظمه ليطلع عليه القارئ فقد يكون في جزئيه مثل الميزانيه مقارنه بعدد السكان ولكن اين المخرجات
قول علي قول
مقال جميل كالعاده يا د. حسن والأجمل والأحسن والأهلي تطريز حلوه تطريز هذه ما علينا تطريز ألمقال بالأمثال الشعبيه ذات ألجمـال ألبلدي زي الحلاوة أللّدو والهريسة واللّبنيه يرضه ماعلينا ألمهم أنَّك قدَّمت نقداً هادئاً جميلاً ولكنه كبركان داخله غَلَيَان وخارجه حمم إذا لم تحرق تلسع وصاحب الدّقْا يِستلقا،،ولزمتك في قفل ألمقال بالماء، والخضرة، والجه الحسن، يا حسره وين تقع هذه المنطقة ألجميله ونهرها ألأجمل دلنا جزيت خيرا يا دكتور ،،
آخر الكلام :
جرت ألجزينه تبغى تفرح صدّقني مالقت ولا مطرح الله يسامحهم .
مادام تقدمنا عن كندنا التي درست دخاترتنا ، وعن أمريكا الشمالية ( التي فوق) فلنفرح حتى نموت من الفرحة !
ليت صحتنا تبقى على بناء الشايب – وهذا يكفي !