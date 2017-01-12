الموكلي يطمئن على أوضاع الصيانة في سد جازان

تفقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد الموكلي أمس، سد وادي بيش بمنطقة جازان، وقف خلاله على الاستعدادات والإمكانات والجهود التي تبذلها المديرية العامة للمياه بالمنطقة في صيانة ومتابعة السد.

واطلع الموكلي خلال جولته، على مفيض السد ومنسوب المياه الفعلي للمخزون البالغ 128 مليون متر مكعب، مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير عام المياه بالمنطقة المهندس حسين قميري، عن جهود إدارة التشغيل والصيانة التابعة للمديرية وأجهزة القياس التي تظهر كميات السيول الواردة والمياه المخزنة، التي يتم تصريفها بشكل يومي لتغطية احتياجات منطقتي جازان وعسير، وكذا ما يتم تصريفه بشكل دوري لأغراض سقيا المزارع الواقعة على مجرى الوادي، وتغذية المياه الجوفية.

كما تفقد الوكيل محطة تنقية سد وادي بيش، واطلع خلالها على سير العمل بالمحطة والخدمات المقدمة وكميات المياه التي تنتجها للاستفادة منها في أغراض الشرب مع مياه التحلية لسد احتياج أهالي المنطقة من المياه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٦) صفحة (٦) بتاريخ (١٢-٠١-٢٠١٧)