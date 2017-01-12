أكد أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن المملكة، تزخر بعديد من فرص العمل المناسبة لأبناء وبنات الوطن، التي توفر دخلاً مناسباً لهم بشرط أن تتوفر لديهم العزيمة والعمل بجد واجتهاد، لافتا إلى أن الكسل والتخاذل قاتل للطموح، وسيبقى صاحبه عبئاً على نفسه وعلى الدولة.
وأشاد أمير الشرقية خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، صباح أمس، مدير بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله النملة والوفد المرافق، بالنقلة النوعية للبنك من الرعوية إلى التنموية، مؤكداً أن الإنسان قادر على أن يعمل حتى سن متأخر، ومن الأحرى بالشباب أن يجدّوا ويجتهدوا لاستغلال الفرص المتاحة، وقد رأينا كثيراً من الأمثلة والنماذج المشرفة من أبنائنا وبناتنا، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة منهم، فقد تجاوزوا هذا الضعف وأصبحوا مصدر قوة وجد، مضيفاً أن البنك تم إنشاؤه للأمور التنموية وليس للمساعدات. من جهته أثنى مدير البنك على توجيهات أمير المنطقة، مؤكداً أن الحراك في البنك جاء بعد موافقة المقام السامي الكريم بتأييد من مجلس الوزراء بتغيير نظام البنك وتوجهه لخدمة الفئات المستهدفة.
ذوو الاحتياجات الخاصة تجاوزوا ضعفهم وأصبحوا مصدر قوة وجد
أمير الشرقية: المملكة تزخر بالفرص الوظيفية.. وعلى شبابها اغتنامها بعزيمتهم واجتهادهم
أكد أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن المملكة، تزخر بعديد من فرص العمل المناسبة لأبناء وبنات الوطن، التي توفر دخلاً مناسباً لهم بشرط أن تتوفر لديهم العزيمة والعمل بجد واجتهاد، لافتا إلى أن الكسل والتخاذل قاتل للطموح، وسيبقى صاحبه عبئاً على نفسه وعلى الدولة.
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