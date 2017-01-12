اجتماع لمشرفي المسابقة الوطنية في «صناعي جدة»

عقد صباح أمس في قاعة الاجتماعات بالمعهد الصناعي الثانوي في جدة الاجتماع التحضيري لمشرفي المهارات والدعم الفني ومحكمي المهارات للمسابقة الوطنية للمهارات في دورتها الثانية، بحضور المشرف العام على المهارات في المسابقة خالد الضباح، ومدير عام التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة رئيس اللجان التنظيمية للمسابقة فيصل بن كدسة ومدير المعهد نائب رئيس اللجان التنظيمية للمسابقة مسفر بدران، ومشرفي اللجان المنظمة. وقال رئيس العلاقات العامة في المعهد عيد مرعي الغامدي، إن الاجتماع ناقش الاجتماع عديداً من المهام المتعلقة بسير وتنظيم المسابقة وتوضيح آلية ومهام المشرفين القائمين على المهارات والدعم الفني. مشيرا إلى أن المسابقة ستعقد خلال الفترة من 23- 25 جمادى الأولى المقبل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٦) صفحة (٤) بتاريخ (١٢-٠١-٢٠١٧)