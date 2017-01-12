جمع أطراف الإحصاء لدعم رؤى التنمية الخليجية

سيجمع المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أطراف الإحصاء، وهم منتجو البيانات ومستخدموها والقطاع الأكاديمي، فيما سيركز على محاور رئيسة بينها توفير منتجات وخدمات لدعم المسارات الإنمائية في دول مجلس التعاون. وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظِّم الهيئة السعودية العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي المنتدى في الرياض بين الـ 20 والـ 22 من مارس المقبل تحت شعار «تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون».

وأعرب رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد التخيفي، عن تقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين المنتدى امتداداً لرؤيته بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك. وشدد التخيفي، في تصريحاتٍ أمس، على أهمية تطوير الآليات اللازمة لسد الفجوة بين منتجي الإحصاءات ومستخدميها من جهات حكومية أو خاصة أو أكاديميين أو باحثين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٦) صفحة (٢) بتاريخ (١٢-٠١-٢٠١٧)