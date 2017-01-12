سيجمع المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أطراف الإحصاء، وهم منتجو البيانات ومستخدموها والقطاع الأكاديمي، فيما سيركز على محاور رئيسة بينها توفير منتجات وخدمات لدعم المسارات الإنمائية في دول مجلس التعاون. وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظِّم الهيئة السعودية العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي المنتدى في الرياض بين الـ 20 والـ 22 من مارس المقبل تحت شعار «تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون».
وأعرب رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد التخيفي، عن تقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين المنتدى امتداداً لرؤيته بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك. وشدد التخيفي، في تصريحاتٍ أمس، على أهمية تطوير الآليات اللازمة لسد الفجوة بين منتجي الإحصاءات ومستخدميها من جهات حكومية أو خاصة أو أكاديميين أو باحثين.
تحت رعاية الملك
جمع أطراف الإحصاء لدعم رؤى التنمية الخليجية
سيجمع المنتدى الإحصائي الخليجي الأول أطراف الإحصاء، وهم منتجو البيانات ومستخدموها والقطاع الأكاديمي، فيما سيركز على محاور رئيسة بينها توفير منتجات وخدمات لدعم المسارات الإنمائية في دول مجلس التعاون. وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظِّم الهيئة السعودية العامة للإحصاء والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي المنتدى في الرياض بين الـ 20 والـ 22 من مارس المقبل تحت شعار «تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون».
-
-
-
-
-
-
-
-
ولي العهد يوجِّه: نوط الشجاعة للمشاركين في «عملية الياسمين»…
-
زرع شرائح إلكترونية معقمة تحت جلود «مزايين الإبل» .. والترقيم…
-
-
-
زرع شرائح إلكترونية معقمة تحت جلود «مزايين الإبل» .. والترقيم مجاناً
-
-
الفريق البلوي: الميليشيات الإرهابية تهدد الأمن والملاحة البحريين
-
اختيار خادم الحرمين الشريفين لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام
-
الشرقية: حملة مرورية لتوعية قائدي الشاحنات بحواجز الحماية الحديدية
-
-
-
221 طالباً وطالبة يستفيدون من مبادرة أرامكو لإثراء الموهوبين
-
-
«أمانة الشرقية» تعتزم نقل السوق الشعبي من العزيزية إلى شاطئ نصف القمر
-
-
ولي العهد ورئيس الجزائر يبحثان مجمل الأحداث عربياً وإسلامياً ودولياً
-
-
الأمير خالد الفيصل لطلاب هارفارد: الإسلام دين وسطية ومحبة وسلام
Profile