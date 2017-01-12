نظم مركز التأهيل الشامل للإناث في الدمام التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني في المنطقة الشرقية أمس الأول محاضرة بعنوان «إرشادات السلامة وطرق حمل المعاقين في وقت الطوارئ»، ضمن برنامج تدريبي يستهدف تدريب موظفات المركز على قواعد الأمن والسلامة، ويستمر أربعة أسابيع.
وقدم النقيب إبراهيم الحكمي، محاضرة عن علم السلامة وأهدافه، بمشاركة 53 موظفة من المركز، استعرض فيها أسباب الحرائق في المنشآت، والطرق والوسائل العلمية المتبعة في عملية الإطفاء، وكذلك خطط الإخلاء، وأهم عوامل الأمن والسلامة الواجب توفرها داخل المنشأة.
تدريب منسوبات «التأهيل الشامل» على «خطط الطوارئ»
نظم مركز التأهيل الشامل للإناث في الدمام التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني في المنطقة الشرقية أمس الأول محاضرة بعنوان «إرشادات السلامة وطرق حمل المعاقين في وقت الطوارئ»، ضمن برنامج تدريبي يستهدف تدريب موظفات المركز على قواعد الأمن والسلامة، ويستمر أربعة أسابيع.
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