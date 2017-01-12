وفد من «الغرف السعودية» يزور المواقع التاريخية في الهفوف

زار رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف في مجلس الغرف السعودية بدر الراجحي وعدد من أعضاء اللجنة أمس الأول المواقع التاريخية وسط الهفوف.

وقدم مدير «هيئة السياحة» في الأحساء خالد الفريدة نبذة للوفد عن تاريخ بيت البيعة «الملا»، والمدرسة الأميرية «بيت الثقافة»، وقصر إبراهيم، مشيراً إلى جهود الهيئة في تحويل المواقع إلى متاحف تستقبل زائريها يومياً على مدار الأسبوع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٦) صفحة (٦) بتاريخ (١٢-٠١-٢٠١٧)