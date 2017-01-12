زار مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية العميد محمد يحيى الزهراني، برفقة مساعده العميد راشد المري، مراكز الدفاع المدني في حفر الباطن، للوقوف على الاستعدادات الجارية لمواجهة الحوادث المختلفة، وخطط الإدارة لمواجهة السيوال والأمطار.
واجتمع العميد الزهراني مع ضباط الإدارة لمناقشة سير العمل، وحثهم على مضاعفة الجهود لحماية الأرواح، والمحافظة على الممتلكات، كما زار محافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان، وافتتحا مركز الدفاع المدني في السليمانية، وإدارة السلامة، وفي نهاية الزياره كرَّم الزهراني الضباط والأفراد المتميزين.
العميد الزهراني يتفقد «مدني حفر الباطن»
زار مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية العميد محمد يحيى الزهراني، برفقة مساعده العميد راشد المري، مراكز الدفاع المدني في حفر الباطن، للوقوف على الاستعدادات الجارية لمواجهة الحوادث المختلفة، وخطط الإدارة لمواجهة السيوال والأمطار.
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