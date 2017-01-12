«رعاية الفتيات» تنظِّم ورشة عن «التهيئة بعد الخروج»

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات في الأحساء التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل بعنوان «تهيئة الفتيات بعد الخروج»، بهدف إكساب الفتاة المهارات اللازمة للفتاة بعد خروجها من المؤسسة، وذلك بالتنسيق مع جامعة الملك فيصل، وبمشاركة الاختصاصيتين النفسيتين في القسم نجلاء الخضير، وملاك المبارك.

وتناولت الورشة، التي قدمتها الدكتورة في القسم الاجتماعي بجامعة الملك فيصل، صباح عبدالله، العوامل المؤدية إلى العودة إلى الجرائم، ومنها أسباب داخلية وأخرى ظاهرة، ومناقشة تلك الأسباب، وكيفية التغلب عليها لإكساب النزيلات المهارات اللازمة للوقاية منها. واستعرضت الدكتورة زينب عبدالرزاق، الأستاذ المشارك في علم النفس بجامعة الملك فيصل، آليات التعرف على نقاط الضعف للحالة بهدف التغلب عليها والوصول إلى الطريق الصحيح، ووضع خطة لموجهة مختلف المواقف، والتهيؤ لها بعد خروج الفتاة. وتخلل الورشة حوار مع الدكتورة، والفتيات النزيلات بكتابة عبارات عن بعض المصطلحات، والتعبير عنها بخواطر بسيطة، وماذا تعني لكلٍّ منهن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٦) صفحة (٦) بتاريخ (١٢-٠١-٢٠١٧)