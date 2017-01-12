مطالبات برفع المستوى المهني للعاملين بالمراكز الصحية وتوفير التخصصات المهمة

استمعت إدارة الصحة العامة بالمنطقة الشرقية، في اجتماعها الأول مع عدد من المواطنين، إلى تطلعات سكان المنطقة وآرائهم إزاء الخدمات الصحية المقدمة لهم من المراكز الصحية بالمنطقة وذلك بحضور نائب مساعد إدارة الصحة العامة الدكتور نواف العتيبي.

وكشف اللقاء أن السكان يتطلعون إلى رفع المستوى المهني لدى العاملين في المراكز الصحية، وتوفير أطباء الأسرة المختصين، بالإضافة إلى عدد من التخصصات الرئيسة العامة في المراكز الصحية، كطبيبة النساء والولادة وطبيب الأطفال وطبيب الباطنة (وهو مايتم تفعيله حاليا بشكل تدريجي في بعض المراكز الصحية في مدن الدمام والخبر والقطيف).

كما كشف اللقاء أهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في الإحالة، والمواعيد الإلكترونية أسوة بما هو معمول به في المراكز الصحية بالدمام، وإمكانية إجراء المواعيد إلكترونيا، مع مجمع الدمام الطبي. وكذلك التسريع في إحلال المباني النموذجية بدلا من عدد من المراكز المستأجرة حاليا.

وتسعى «صحة الشرقية» إلى تفعيل دور المجتمع كشريك رئيس في الوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية بشكل خاص ورفع مستوى الوعي الصحي بشكل عام. لتتوافق مع نموذج الرعاية الصحية الجديد الذي يعنى بالحفاظ على الصحة وليس فقط علاج المرض ويتكامل فيه دور الفرد والمجتمع ومؤسساته مع دور مقدمي الخدمات الصحية بما يضمن الحصول على الرعاية وفق أفضل الممارسات الصحية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٦) صفحة (٦) بتاريخ (١٢-٠١-٢٠١٧)