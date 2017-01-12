أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، ممثلة في كلية الجبيل الصناعية، أمس عن إطلاق أعمال مركز الجبيل للأبحاث والابتكار والتكامل الصناعي بالتعاون مع جامعة ميونيخ للتقنية وشركتي (INSITE BAVARIA وVDI/VDE-IT)، وذلك في الحفل الذي رعاه الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور مصلح العتيبي، وحضره مدير عام الكليات والمعاهد في الهيئة، الدكتور علي عسيري، وممثل الشركاء الألمان، وذلك النادي البحري التابع للهيئة.
وكانت الكلية أعلنت في وقت سابق عن تأسيس المركز الذي يتوقع أن يصبح رائداً في مجال البحث التطبيقي وتطوير التجمعات الصناعية والحاضنات الاستثمارية وتقديم الحلول الإبداعية لعديد من التحديات الصناعية، إضافة لمساعدة رواد الأعمال السعوديين في مجالات العلوم والتقنية.
من جانبه، قال مدير الكلية الدكتور عيد الهاجري إنه تم إعلام القيادات الصناعية والمؤسسات التمويلية في المنطقة عن المشروع، وتمت دعوتهم للمشاركة في إنجاحه ودعمه والاستفادة من البرامج التي سيقدمها. وأضاف، «سعت كلية الجبيل الصناعية مع جامعة ميونيخ للتقنية بالتعاون مع الشركتين الألمانيتين، لعقد عدة زيارات إلى الشركات الصناعية في المملكة للوقوف على المشكلات الصناعية، وإيجاد حلول ناجحة لها، بهدف تنظيم ورش عمل دورية مع كبرى الشركات المحلية من أجل تحديد أول مجموعة من مشاريع البحث التطبيقية والابتكار، مع التركيز على كفاءة استخدام الطاقة في العمليات البتروكيميائية والهندسة البيئية والتكنولوجيا النظيفة والتحويلية ونقل التكنولوجيا.
«كلية الجبيل الصناعية» و«جامعة ميونيخ للتقنية» تطلقان مركزاً للأبحاث والابتكار
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، ممثلة في كلية الجبيل الصناعية، أمس عن إطلاق أعمال مركز الجبيل للأبحاث والابتكار والتكامل الصناعي بالتعاون مع جامعة ميونيخ للتقنية وشركتي (INSITE BAVARIA وVDI/VDE-IT)، وذلك في الحفل الذي رعاه الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور مصلح العتيبي، وحضره مدير عام الكليات والمعاهد في الهيئة، الدكتور علي عسيري، وممثل الشركاء الألمان، وذلك النادي البحري التابع للهيئة.
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