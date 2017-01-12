«جائزة السويدان» تقيم ركناً تعريفياً في «الراشد مول»

أقامت جائزة الشاب عبدالله بدر السويدان، رحمه الله، للتميز ركناً تعريفياً في مجمع الراشد مول بالخبر ضمن الحملة الإعلامية المستمرة التي تقوم بها الجائزة بهدف تسليط الضوء عليها، وإتاحة التسجيل بها في الموقع مباشرة من خلال الركن التعريفي.

وقالت هيفاء السويدان، الأمين العام للجائزة، إن الجائزة أطلقت حملتها الإعلامية للدورة الخامسة التي تستهدف الطلاب والطالبات، وشملت جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات في المنطقة الشرقية. وأضافت أنها وسيلة للوصول إلى الطلاب «فلاشك أننا نقف جنباً إلى جنب مع شريكنا الاستراتيجي الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، وإدارة تعليم الأحساء، وإدارة تعليم حفر الباطن التي بدورها تساهم في نشر الجائزة بين منسوبيها وطلابها وطالباتها».

وأشارت السويدان إلى أن سبب تركيز الجائزة على فئة الناشئين والشباب، هو أنهم صمام الأمان، وقوة الأوطان، وعُدَّة الأمة وثروتها، وأهم شرائح المجتمع باعتبارهم يشكلون جزءاً كبيراً منه، ولكونهم فئة عمرية مهمة، تهتم بها جميع الدول المتحضرة، فالشباب رجال المستقبل وقادته.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٦) صفحة (٦) بتاريخ (١٢-٠١-٢٠١٧)