صحيفة الشرق – العدد 1866 – نسخة جدة
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قبائل الصيعر تستنكر جرائم «إرهابيّ الياسمين».. وتدعو شقيقه مطيع…
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دراسة: الطرق التفاعلية في التدريس تتفوق بـ 25 % على الطرق التقليدية
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وكيل إمارة الشرقية يرعى الحفل الختامي لبرنامج «اصنع مهارة 12»
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«الشورى»: مقترحٌ بتأسيس شركات لخدمات الحج .. ومطالَبة بالبناء…
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فيصل بن مشعل: الجامعات السعودية واحدة من مواطن القوة بالمملكة
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القيادة تندد بالإرهاب الدنيء.. وتعزِّي رئيسَي الإمارات وأفغانستان
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«كلية الجبيل الصناعية» و«جامعة ميونيخ للتقنية» تطلقان مركزاً…
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تضاعف عدد السعوديين المسافرين إلى تايلند رغم المنع الرسمي.. والسفارة…
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قبائل الصيعر تستنكر جرائم «إرهابيّ الياسمين».. وتدعو شقيقه مطيع…
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دراسة: الطرق التفاعلية في التدريس تتفوق بـ 25 % على الطرق التقليدية
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وكيل إمارة الشرقية يرعى الحفل الختامي لبرنامج «اصنع مهارة 12»
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لقطات مركَّبة لحيوان «الباندا الأحمر» المهدد بالانقراض، وهو…
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تضاعف عدد السعوديين المسافرين إلى تايلند رغم المنع الرسمي.. والسفارة…
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القيادة تندد بالإرهاب الدنيء.. وتعزِّي رئيسَي الإمارات وأفغانستان
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لقطات مركَّبة لحيوان «الباندا الأحمر» المهدد بالانقراض، وهو…
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تضاعف عدد السعوديين المسافرين إلى تايلند رغم المنع الرسمي.. والسفارة…
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القيادة تندد بالإرهاب الدنيء.. وتعزِّي رئيسَي الإمارات وأفغانستان
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