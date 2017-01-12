مقتل أربعينية طعنا في الطائف

قُتلت، أمس، امرأة في العقد الرابع من العمر طعنًا في محافظة الطائف، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من إيقاف أحد الأشخاص المتهمين بعملية القتل، تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي بن عطية القرشي أن مركز العمليات الموحّد ٩١١ تلقّى بلاغًا مفاده وفاة امرأة في العقد الرابع من العمر نتيجة تعرّضها لعدة طعنات.

وأضاف أن رجال الضبط الجنائي والجهات الأخرى ذات العلاقة من شرطة محافظة الطائف انتقلوا إلى الموقع، حيث تم ضبط أحد الأشخاص المتّهمين بعملية القتل، وإيقافه تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص.