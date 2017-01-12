سحب ركامية على المرتفعات الجنوبية

سماءً غائمة جزئياً، اليوم، على شمال وغرب المملكة، مع فرصة لتكون السحب الركامية على الأجزاء الجنوبية للمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

ويتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.