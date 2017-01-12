عاصفة ثلجية تضرب شمال اليابان

ضربت عاصفة ثلجية مناطق واسعة شمال اليابان اليوم الخميس، وحذرت هيئات الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات الجليدية وهطول الثلوج بغزارة، وأمواج عاتية وارتباك في حركة النقل.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية بأن العاصفة الشتوية تسببت في تراكم طبقات تراوح ارتفاعها من 30 إلى 60 سنتيمترا من الثلوج في جزيرة هوكايدو شمال البلاد، وعلى ساحل بحر اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوكالة، أن العاصفة صاحبتها رياح تصل سرعتها إلى 106.6 كيلومترا في الساعة في بلدة “هابو”، بينما بلغت سرعتها في بلدة إيساشي 94.3 كيلومترا في الساعة.

وذكرت، أنه من المتوقع أن يصل سمك الثلوج إلى 90 سنتيمترا على ساحل بحر اليابان، ونحو 80 سنتيمترا شمال شرق اليابان، ومن المتوقع كذلك أن يصل ارتفاع الثلوج في هوكايدو صباح غدًا الجمعة إلى 40 سنتيمترا.

ومن المرجح أن تولد العاصفة أمواجًا يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار حول منطقتي هوكايدو وساحل بحر اليابان.