استلام الطفلة المعنفة من والدها

استلم مدير عام مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، الطفلة “دارين” المعنفة من والدها، وهي بصحة جيدة، وجرى تحويلها للمستشفى لإجراء كشوفات طبية روتينية للتأكد من سلامتها.

وأعلن أمس المتحدث الرسمى لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر تغريدة في حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه تم الوصول للطفلة المعنفة واستلامها من قبل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية في منطقة مكة.

وكانت والدة الطفلة ناشدت عبر “تويتر”، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان للتدخل لإنقاذ طفلتها التي تتعرض للتعذيب على يد والدها ناشرةَ مقاطع فيديو وصور للتعذيب، مشيرة إلى أن الأب أخذ الطفلة بعمر الشهر.

وتعيش أم الطفلة المطلقة في المدينة المنورة مع والدها، وقد حاول والد الطفلة إرجاع الأم إلا أنها رفضت.