مقتل عشريني على يد شقيقه بطلق ناري

لقي مواطن عشريني، مصرعه مساء أمس، إثر تعرضه لطلق ناري بالصدر، من شقيقه، وذلك بسبب خلاف نشب بينهما في محافظة القطيف.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه عند الساعة الثامنة مساء الأربعاء 13 ربيع الثاني 1438هـ تبلغت شرطة محافظة القطيف من مستشفى خاص ‏عن اسعاف مواطن عشريني إثر تعرضه لطلق ناري بالصدر.

وأكد الرقيطي بأن الافادات الأولية تفيد عن نشوب خلاف بينه وبين شقيقه أسفر عن قيام الأخير بإطلاق النار تجاه المجني عليه وإصابته وفر بعدها هاربا لوجهة غير معلومة.

وباشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الحنائي للحادثة والبحث والتحري عن الجاني.