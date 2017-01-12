“أمانة جدة” تحبط بيع وتوزيع مولدات كهربائية مزورة

صادرت بلدية الجنوب الفرعية بمحافظة جدة ٤٥٠ مولداً كهربائياً صغيراً مجهولة المصدر بعد رصد أحد المواقع المخالفة بحي القرينية في منطقة الخمرة يقوم بإعادة تأهيل ٤٥٠ مولـداً كهربائياً صغيراً مجهولة المصدر في ٣٦ كرتوناً ووضع استكارات لشركات عالمية على تلك المولدات لكي يقومون بإعادة تسويقها.

وبين رئيس بلدية الجنوب المهندس محمد الزهراني، بعد رصد ومتابعة هذا الموقع الذي تديره عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، تمت مداهمة الموقع مع الجهات المعنية واتضح بأن الموقع عبارة عن معمل عشوائي غير نظامي، حيث تم ضبط كميات كبيرة تقدر بحوالي ٤٥٠ مولداً كهربائياً صغيراً مجهولة المصدر ضمن ٣٦ كرتوناً والتي يتم تجهيزها ووضع استكرات بصناعة وماركة عالمية عليها ووضعها بكراتين ومن ثم توزيعها للبيع كما تم ضبط عدد ٣ مواطير هواء وعدد ٧ مراوح هواء وعدد ٣ مكينة لحام واكثر من ٣٠٠ بطاقة بلد المنشأ وعدد كبير من الاستكرات المزورة .

وأضاف: تم مصادرة هذه الكميات، وإغلاق الموقع وفصل التيار الكهربائي تمهيداً لتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وضبط أربعة من العمالة الآسيوية وتسليمهم للجهة الأمنية.

وشكر سكان وزوار جدة على تعاونهم وتذكرهم بامكانية التبليغ عن المخالفات البلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية ” عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي وتطبيقات الأمانة على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.