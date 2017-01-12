الأخضر يقفز للمركز 48 في تصنيف الفيفا

قفز المنتخب السعودي لكرة القدم، إلى المركز 48 في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر يناير لعام 2017، بعدما حصد الأخضر 641 نقطة علماً أنه كان في المركز 54 الشهر الماضي، ويُعتبر المركز 48 أفضل مركز للأخضر منذ ديسمبر 2008 الذي حلَّ فيه في ذلك العام.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية، حيث تصدَّر المنتخبات الآسيوية منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية ثم أستراليا ثم اليابان.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية استمرت الأرجنتين في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف.