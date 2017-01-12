السعودية متفائلة باستقرار سوق النفط في 2017

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في أبوظبي الخميس أن المملكة النفطية تتطلع بتفاؤل إلى استقرار سوق النفط بفضل اتفاق خفض الانتاج.

وقال الفالح خلال مؤتمر نفطي في العاصمة الإماراتية “أعتقد أن الاتفاق بيننا وبين أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) ودول خارج أوبك سيصمد”، مضيفاً “أنا واثق أن التعهد الذي قدمته الدول ال25 حول ارتفاع الطلب الداخلي وانخفاض الانتاج سيساعد على موازنة السوق والأسعار ستتجاوب”.

وقال الوزير السعودي “في العام 2017، نتوقع استمرار زيادة الطلب بنفس الوتيرة التي رأيناها مؤخرا وهي بحدود مليون برميل”.