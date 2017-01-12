6 قتلى مدنيين بغارات للنظام شمال سوريا

قتل ستة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفال بغارات جوية لطائرات النظام فجر الخميس على مناطق عدة من الريف الغربي لمدينة حلب شمال سوريا، بعدما انخفضت وتيرة الغارات منذ بدء الهدنة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، أشار المرصد إلى مقتل 22 جهادياً على الأقل في سلسلة ضربات خلال الساعات الـ24 الماضية في محافظة إدلب.

وأوضح المرصد أن “طائرات حربية قصفت فجر اليوم الخميس بعدة صواريخ مناطق في قرية بابكة الواقعة في أقصى الريف الغربي لحلب” ما أسفر عن مقتل “6 أشخاص على الأقل بينهم 4 أطفال، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى”.

وأوضح المصدر نفسه أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لوجود جرحى في حالات خطرة.

وفي محافظة إدلب المجاورة، أفاد المرصد عن مقتل 22 جهاديا على الأقل، غالبيتهم من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، بغارات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح أن الغارات شنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وطائرات النظام.