أدى الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في جامع الراجحي بالرياض بعد صلاة العصر اليوم الخميس صلاة الميت على العميد الشاعر مساعد بن ربيع الرشيدي،الذي وافته المنية صباح اليوم أثر مرض ألم به.

وقدّم الأمير متعب بن عبدالله تعازيه ومواساته لأشقاء وأبناء الفقيد وأسرته، مشيداً في ذات الوقت لما قدمه من أخلاص وعطاء في خدمة دينة ومليكه ووطنه ، سائلاً الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته .

ومن جهتهم، عبّر أشقاء وأبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير متعب بن عبدالله على مشاعره و مواساته لهم ، كما تقدموا بالشكر لكل من واساهم في فقيدهم سائلين الله له المغفرة و الرحمة .

أدّى الصلاة مع وزير الحرس الوطني رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض وعدد من المسؤولين في الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.