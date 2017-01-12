“تعليم وادي الدواسر” تكشف حقيقة فيديو “هروب طالب من مدرسته”

رداً على مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة هروب طالب ابتدائي من مدرسته؛ أوضحت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر أن الحادثة تمت بعد انتهاء الدوام الرسمي مباشرةً، نتيجة لتأخُّر حارس المدرسة في فتح باب غير رسمي يخدم الطلاب الذين تقترب منازلهم منه.

وأضافت الإدارة أن الحادثة وقعت في مدرسة النويعمة الابتدائية، لافتةً إلى أنها حالة فردية فقط تمت بعد انتهاء الدوام لا خلاله.

وأكدت أن الحادثة كانت محل متابعة شخصية واهتمام وعناية مباشرة من قبل مدير التعليم بالمحافظة صقر بن فهاد الصقر الذي وجه بتكوين لجنة من الإدارة المدرسية والإرشاد الطلابي؛ حيث عقدت في وقت لاحق جلسة علاج فردية مع الطالب لمعرفة أسباب ممارسته الخاطئة وتبيان أهمية الالتزام والتقيد بالنظام التعليمي.

وشددت إدارة التعليم على دور المدرسة التكاملي للحفاظ على جودة البيئة التعليمية وتحقيق المسؤولية التشاركية تجاه الطلاب.